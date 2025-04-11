Эрдоган сообщил о контактах с Путиным и Трампом по ситуации в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы — страна, которая во внешней политике руководствуется принципами, а не скрытыми намерениями. Мы находимся в понимании и диалоге с уважаемыми Трампом и Путиным по вопросу территориальной целостности Сирии»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган на открытии дипломатического форума в Анталье (цитата по «РИА Новости»).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в феврале сообщал, что Москва и Анкара договорились о взаимодействии по ситуации в Сирии. Стороны также обсуждали российские базы в Сирии и экономические вопросы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия их связала».