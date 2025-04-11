Эрдоган сообщил о контактах с Путиным и Трампом по ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что контактирует с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по поводу ситуации в Сирии. По его словам, Анкара «внимательно наблюдает» за происходящим в Арабской Республике и не может допустить дестабилизации ситуации.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы — страна, которая во внешней политике руководствуется принципами, а не скрытыми намерениями. Мы находимся в понимании и диалоге с уважаемыми Трампом и Путиным по вопросу территориальной целостности Сирии»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган на открытии дипломатического форума в Анталье (цитата по «РИА Новости»).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в феврале сообщал, что Москва и Анкара договорились о взаимодействии по ситуации в Сирии. Стороны также обсуждали российские базы в Сирии и экономические вопросы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия их связала».

Лусине Баласян