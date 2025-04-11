В Энгельсе из-за пожара из высотки на Маяковского эвакуировали жильцов

В 24-этажном доме на ул. Маяковского в Энгельсе Саратовской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МЧС устанавливает причины пожара на Маяковского

Фото: МЧС России, Коммерсантъ МЧС устанавливает причины пожара на Маяковского

Фото: МЧС России, Коммерсантъ

Согласно релизу, огонь возник в одной из квартир, распространившись на 16 кв. м, днем сегодня, в пятницу. Специалисты эвакуировали девять человек с верхних этажей, еще 30 жильцов сделали это самостоятельно.

К настоящему времени огонь потушен. Никто не пострадал. Дознаватель МЧС России выясняет причину случившегося.

Павел Фролов