В Энгельсе из-за пожара из высотки на Маяковского эвакуировали жильцов
В 24-этажном доме на ул. Маяковского в Энгельсе Саратовской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
МЧС устанавливает причины пожара на Маяковского
Фото: МЧС России, Коммерсантъ
Согласно релизу, огонь возник в одной из квартир, распространившись на 16 кв. м, днем сегодня, в пятницу. Специалисты эвакуировали девять человек с верхних этажей, еще 30 жильцов сделали это самостоятельно.
К настоящему времени огонь потушен. Никто не пострадал. Дознаватель МЧС России выясняет причину случившегося.