Росстат подсчитал насколько выросли цены на ростовских АЗС

В первой неделе апреля в Ростовской области произошло значительное увеличение средней стоимости автомобильного топлива. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Источник сообщает, что в период с 1 по 7 апреля цена литра горючего выросла на 15 коп., достигнув отметки 60,7 руб.

Особенно заметно подорожал бензин марки АИ-92 - 56,5 руб. за литр. Это на 17 коп. больше показателей предыдущей недели. Цены на более качественное топливо также увеличились: АИ-95 стал дороже на 14 коп., и теперь стоит 62,8 руб. за литр. Самым ощутимым стал скачок цены на бензин марки АИ-98. Его цена выросла на 30 коп. и достигла рекордных 82,2 руб. за литр.

Стоимость дизтоплива тоже «подросла». Теперь этот вид горючего можно приобрести в среднем за 66,4 руб., немного выше, чем на прошлой неделе, когда его продавали за 66,3 руб.

Валентина Любашенко