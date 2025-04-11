В минкурортов Кубани назвали самые популярные у туристов города в межсезонье

Сочи, Апшеронск, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск, Лабинский и Мостовский районы стали наиболее востребованными направлениями в Краснодарском крае для отдыха в межсезонье 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Всего в межсезонье край посетили 9,6 млн человек, что составляет почти половину общего туристического потока. За 2024 год регион принял 20,1 млн отдыхающих, превысив на 8% показатели предыдущего года. Еще более 8 млн гостей прибыли с однодневными визитами, что на 9% больше, чем годом ранее.

Кроме того, за прошедший год значительно расширилась туристическая инфраструктура региона. В эксплуатацию ввели 37 новых объектов размещения, благодаря чему номерной фонд увеличился на 1,8 тыс. номеров.

Анна Гречко