В Марий Эл мужчина получил 7 лет колонии за избиение матери

В Республике Марий Эл суд признал 35-летнего мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за избиение собственной матери, повлекшее ее смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл мужчина получил 7 лет колонии за драку с матерью

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Марий Эл мужчина получил 7 лет колонии за драку с матерью

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января 2025 года в одной из квартир поселка Новый Медведевского района. В ходе конфликта между матерью и сыном мужчина нанес женщине 27 ударов кулаками по голове и туловищу. От полученных травм она скончалась на месте от травматического шока.

Приговор в законную силу не вступил.

Артём Дергунов