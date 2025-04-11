Учителя и ученик челябинской школы получили благодарности за задержание хулигана

В Челябинске девятиклассник школы №145 Тигран Исингалиев, учителя ОБЗР Николай Григорьев и физической культуры Магомед Магомедов получили благодарственные письма губернатора Челябинской области за задержание неадекватного постороннего, ворвавшегося в учебное заведение. Письма в присутствии коллектива школы вручили 11 апреля первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров и министр образования и науки Виталий Литке, сообщает пресс-служба минобрнауки.

Вице-губернатор поблагодарил учителей и школьника за проявленное мужество, смелость и гражданскую ответственность.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 10 апреля в здание школы №145 в поселке Новосинеглазово ворвался посторонний, сломал турникет и разбил компьютер в кабинете директора. До приезда сотрудников Росгвардии по вызову тревожной кнопки молодого человека обезвредили учителя ОБЗР и физкультуры вместе с девятиклассником. Задержанного местного жителя 25 лет сотрудники полиции передали медикам для оценки психического состояния. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить в отношении него дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).