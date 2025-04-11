Банк России выпустит десятирублевые памятные монеты в честь Челябинска

Центральный банк России 14 апреля выпустит в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести», в которую также вошел Челябинск. Рельефное изображение, ассоциирующееся с городом, появится на реверсе десятирублевых монет. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Тираж монеты составит 1 млн штук. На ней разместили изображение челябинской стелы «Город трудовой доблести», дополненное образами рабочих.

В серию «Город трудовой доблести», помимо Челябинска, также вошли Ульяновск, Уфа и Ярославль.