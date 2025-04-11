На СвЖД отремонтируют более 300 км железнодорожных путей

На Свердловской железной дороге (СвЖД) начались плановые работы по ремонту железнодорожного пути. В период с апреля по ноябрь планируется обновить 322,3 км пути и заменить 145 стрелочных переводов на Транссибе и других важных направлениях в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, ХМАО – Югре и ЯНАО, сообщили в пресс-службе СвЖД.

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В работах будет задействовано пять путевых машинных станций и более 100 единиц путевой техники. В рамках ремонтных работ будут заменены рельсовые плети на перегонах Кольцово — Арамиль, Перебор — Кунавино, Заводоуковская — Новая Заимка, Перил — Демьянка, Чайковская — Шабуничи.

«Своевременно проведенные путевые работы обеспечивают безопасность и надежность перевозок, позволяют на отремонтированных участках увеличить разрешенные скорости движения для пассажирских поездов до 120 км/ч, для грузовых до 80 км/ч»,— отметили в пресс-службе компании.

На время ремонтной кампании разработаны специальные графики движения поездов для оперативного регулирования и предотвращения сбоев в перевозочном процессе.

Полина Щуцкая