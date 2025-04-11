Донские зернопроизводители получили 1 млрд рублей на весенне-полевые работы

До 15 апреля объем государственной помощи производителям зерновых на проведение весенне-полевых работ составит более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на информацию, озвученную врио губернатора Юрием Слюсарем на совещании руководителей регионов с вице-премьером правительства РФ Дмитриeм Пaтрушевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Cлюсарь также доложил, что на пополнение оборотных средств донским аграриям выдано 2,9 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов. Это на 300 млн рублей больше, чем на ту же дату в 2024 году.

В весеннюю кампанию в Рoстовскoй области планируется засеять около 1,9 млн га, в том числе около 700 тыс. га – яровыми зерновыми и зернобобовыми, 1,1 млн га – масличными, около 100 тыс. га – сахарной свеклой, картофелем, овощебахчевыми и кормовыми.

По данным руководителя донского региона, яровыми уже засеяно 430 тысяч гектаров. Все семена отечественной селекции. В севе задействовано более 28 тыс. тракторов, 17 тыс. сеялок, 19 тыс. культиваторов.

Сергей Иванов