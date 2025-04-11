«Болельщики ждут, когда, наконец-то, Ливай Гарсия забьет»

В рамках 24-го тура чемпионата России по футболу будут сыграны восемь матчей. В центре внимания болельщиков, скорее всего, окажется противостояние «Зенита» и «Краснодара». Команда Сергея Семака и «Спартака» занимают второе и третье место в турнирной таблице, отставая от южан на пять очков. Сможет ли «Краснодар» увеличить отрыв от преследователей? И какие клубы могут претендовать на золото чемпионата? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

— Мне кажется, «Краснодар» уже прошел все проверки и к чемпионству точно готов. Но готов ли он к «Зениту», прижатому к стенке, к «Зениту», который должен выйти и разорвать любого соперника? Пожалуй, это главная история предстоящего уикенда. При этом букмекеры считают «Краснодар» главным претендентом на чемпионство, но если посмотреть на букмекерскую линию матча «Зенит»—«Краснодар», то там «Зенит» фаворит с большим отрывом. Евгений, вы бы сейчас деньги на чемпионство «Краснодара» поставили?

— Наверное, нет. Я человек прагматичный, и я бы еще немножко подождал, потому что 23-й тур был только на прошлой неделе, 24-й стартует сейчас, командам еще играть и играть. Мы помним по истории Российской премьер-лиги, что все менялось, это расстояние огромное в плане футбола. И преимущество «Краснодара» не такое большое, оно может сократиться до двух очков, а их легко открыть всего лишь за один тур.

— Я хочу озвучить коэффициенты на чемпионство разных команд: «Краснодар» — 1,9, «Зенит» — 3,1, «Спартак» — 5, ЦСКА — 35, «Динамо» — 100, «Локомотив» — 250. А в матче «Зенит»—«Краснодар» победа петербуржцев идет за 1,8, а южан — за 4,9, ничья — за 3,75. Неужели силы настолько неравны будут в воскресенье?

— Мне кажется, что, наоборот, в этом матче «Краснодар» будет фаворитом, все-таки команда лидер. Но я лично в первую очередь для интриги в чемпионате России хочу, чтобы «Зенит» хотя бы не проиграл, но в идеале хочу увидеть его победу. Потому что, если «Краснодар» выигрывает в Санкт-Петербурге, у него будет отрыв в восемь очков — довольно серьезный. И нам будет чуть скучнее следить за чемпионской гонкой. А если «Спартак» выиграет в этом туре, что, скорее всего, и случится, и «Зенит» тоже, это будет потрясающе для интриги в чемпионате страны.

— На что мы ставим в матче «Зенит»—«Краснодар»? Берем победу команды Сергея Семака, как 70% клиентов «Лиги Ставок», или находим что-то интересное? Может быть, гол Максима Глушенкова, он идет почти за 3, как и гол Александра Соболева?

— Меня больше пугает относительно небольшой коэффициент на гол Соболева. Но я думаю, что, скорее всего, это будет не самый результативный матч. Мне кажется, как и в Краснодаре, все решится во втором тайме. Я бы тут присмотрелся к варианту «второй тайм результативнее первого». Плюс когда еще сомневаешься в итоговом исходе, есть тоже небольшой лайфхак: два-три мяча — есть отдельная такая линия. И я думаю, мы можем увидеть такое количество голов.

— Сегодня «Спартак» играет с «Динамо» (Махачкала). В том, что красно-белые победят, мне кажется, не сомневается никто. И букмекерская линия это подтверждает: победа «Спартака» идет за 1,4, «Динамо» — за 8,4. Много ли будет мячей сегодня?

— «Динамо» много забить не даст, оно все-таки будет по своему классическому стилю играть. И я бы присмотрелся к персональным голам. Мне кажется, болельщики «Спартака» уже ждут, когда, наконец-то, Ливай Гарсия хоть что-то сделает и забьет. Причем у него моменты есть в каждой встрече, но у него не получается никак открыть счет своим мячам в нашей стране. Человека почти за €20 млн покупают, а уж сколько матчей он играет и не может забить. Нужно, конечно, это исправлять. Поэтому мне кажется, что в этом туре Ливай Гарсия все-таки сможет забить, в шестом своем матче за «Спартак», тем более Деян Станкович ему доверяет. Вспомните матч в Ростове: казалось бы, есть Манфред Угальде, который в неплохой форме, мы помним, как он играл в конце прошлого года. Сейчас, конечно, чуть-чуть у него форма похуже, но все равно — у вас есть лучший бомбардир чемпионата страны, а он остается на скамейке, и вы все равно выпускаете Ливая Гарсию, который вообще не забивал и не отдавал голевых. Ему доверяют, и от него, конечно, ждут результат, поэтому мне кажется, что сегодня мы увидим первый забитый мяч Гарсии в чемпионате страны.

— А стоит ли взять экспресс — победа «Спартака» над Махачкалой и ЦСКА над «Оренбургом» за 2,5?

— Я думаю, да, это будет солидный экспресс. Когда в самом начале говорили про возможное чемпионство команд, там сумасшедший коэффициент на ЦСКА, 30 с чем-то. Если любите рисковать, мне кажется, ЦСКА еще может удивить. Он в потрясающей форме сейчас находится, у него суперсерия из побед. Причем Марко Николич не дает сейчас уже никаких поводов усомниться в своем тренерском мастерстве. Как же про него много плохих вещей говорили еще до зимней паузы, а сейчас вообще никаких вопросов. И если посмотреть турнирную таблицу, всего восемь очков до «Краснодара» у ЦСКА. Поэтому он может удивить и как минимум за медали побороться.