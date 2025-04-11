Ветреная погода установится в Удмуртии в выходные дни

В выходные в Удмуртии установится ветреная погода, в отдельных районах ожидаются осадки, сообщает пресс-служба Гидрометцентра по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ночью и в первой половине дня 12 апреля осадков не ожидается. Во второй половине того же дня в северо-западных и западных районах ожидаются дожди, возможно со снегом. Температура воздуха ночью в субботу составит -4..+1°С, а днем в районе 7-12°С. Ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

В ночь на воскресенье, 13 апреля, ветреная погода сохранится, осадки пройдут на большей территории региона. Днем порывы ветра ослабнут, возможны кратковременные осадки. Ночью того же дня температура воздуха снизится до 0..-4°С, днем не превысит 1-6°С.

Со следующей недели ожидается потепление: в понедельник, 14 апреля, местами пройдут небольшие осадки, температура ночью составит 0..-5°С, днем —в диапазоне 5-10°С. К середине недели температура повысится до 10-15°С.