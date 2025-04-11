Подростку из Орловской области дали 7,5 года колонии за диверсию и госизмену

17-летний житель Орловской области приговорен к семи с половиной годам воспитательной колонии за совершение диверсии по заданию украинской разведки. Его признали виновным в совершении диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщило ТАСС управление ФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Следствие установило, что в феврале 2024 года юноша поджег железнодорожный релейный шкаф. Действовал он по заданию сотрудника Главного управления разведки Украины, пообещавшего деньги фигуранту. Инструкции осужденный получал через Telegram.

Накануне суд вынес приговор украинскому шпиону и его сообщнику, готовившим теракт в Воронежской области. По данным следствия, шпион должен был подорвать российского военнослужащего. Сообщник же создавал тайник со взрывчаткой и оружием. Им дали 25 и 19 лет лишения свободы соответственно.

Никита Черненко