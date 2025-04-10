Украинского шпиона и его сообщника осудили за подготовку теракта

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 29-летнему украинцу Олегу Заболотнему и 47-летнему Максиму Волге. Они готовились совершить теракт в Воронежской области в 2023 году. Заболотнего приговорили к 25 годам колонии строго режима, Волге назначили 19 лет строгого режима. Первые четыре года оба фигуранта проведут в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

Заболотнего признали виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ), прохождении обучения для совершения теракта (ст. 205.3 УК РФ), незаконном изготовлении и обороте взрывчатки (ч. 3 ст. 223.1, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Волгу обвинили в госизмене (ст. 275 УК РФ), обороте взрывчатых веществ и огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 222.1, ч. 4 ст. 222 УК РФ) и покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Следствие установило, что Максим Волга в январе 2023 года связался с украинскими спецслужбами, после чего начал собирать информацию о военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Позже ему поручили забрать из тайника в Псковской области оружие, взрывчатку и компоненты для СВУ. Там его задержали сотрудники ФСБ, после чего Волга сделал новый тайник, сведения о котором передал украинским кураторам.

В свою очередь, Олег Заболотний выполнял задания украинских кураторов с мая по сентябрь 2023 года. В августе того же года ему поручили забрать предметы из тайника, сделанного Максимом Волгой, и взорвать военнослужащего ВС РФ. На следующий день он выдвинулся к месту жительства россиянина, однако его задержали сотрудники ФСБ.

Никита Черненко