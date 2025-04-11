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В Минераловодском округе грузовика сбил насмерть велосипедиста

В поселке Ленинский Минераловодского округа под колесами грузовика скончался велосипедист. Личность погибшего выясняется, сообщает Госавтоинспекция Ставрополя.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«По предварительной информации, мужчина на велосипеде двигался по правой стороне дороги и при совершении поворота попал под грузовик»,— рассказал начальник отдела ГИБДД Минераловодского ОМВД Артема Лаптев.

ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Взлетной. За рулем грузовика находился 27-летний житель Минеральных Вод. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Детальные обстоятельства аварии уточняются.

Николай Аксенов

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