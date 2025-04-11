Дворец единоборств «Ак Барс» эвакуировали из-за сообщения о минировании

После сообщения о возможном минировании в казанском дворце единоборств «Ак Барс» провели эвакуацию. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец единоборств «Ак Барс» эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Дворец единоборств «Ак Барс» эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях и СМИ начали появляться сообщения о том, что всех людей попросили покинуть спорткомплекс, а на место прибыли экстренные службы.

Сейчас спорткомплекс работает в штатном режиме.

По информации собеседника «Ъ Волга-Урал», 11 апреля также поступило 3 сообщения о минировании в банках, на двух спортобъектах и в одном ведомстве.

Дарья Сайфиева