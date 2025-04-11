Дворец единоборств «Ак Барс» эвакуировали из-за сообщения о минировании
После сообщения о возможном минировании в казанском дворце единоборств «Ак Барс» провели эвакуацию. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.
Дворец единоборств «Ак Барс» эвакуировали из-за сообщений о минировании
Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ
Ранее в соцсетях и СМИ начали появляться сообщения о том, что всех людей попросили покинуть спорткомплекс, а на место прибыли экстренные службы.
Сейчас спорткомплекс работает в штатном режиме.
По информации собеседника «Ъ Волга-Урал», 11 апреля также поступило 3 сообщения о минировании в банках, на двух спортобъектах и в одном ведомстве.