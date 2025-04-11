Рынки порешали

Объемы продаж на рынках и ярмарках Удмуртии упали более чем на треть по итогам 2024 года, до 2,5 млрд руб. Напротив, количество проводимых в республике ярмарок выросло за год почти на 10%. Эксперты указывают на давление маркетплейсов и предрекают «скорую смерть» вещевого рынка, однако продуктовые площадки могут обрести «второе дыхание» благодаря экопродукции. Как приезжающие на пикапах «серые» селлеры портят статистику рынкам — в материале «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Продажи товаров на розничных рынках и ярмарках Удмуртии сократились в 2024-м относительно 2023-го более чем на треть — с 3,9 до 2,5 млрд руб. Их доля в розничном обороте и вовсе за год сократилась вдвое — до 0,6%. Такие данные приводит пресс-служба Удмуртстата. Постепенное падение объемов продаж в таком формате торговли наблюдается в регионе свыше 10 лет: если в 2014-м на одного жителя республики приходилось около 300 руб. трат в месяц, то к 2024-му показатель сократился до 146 руб.

При этом число ярмарок, проводимых в регионе, за 2024-й год увеличилось почти на 10%, до 440 торгово-выставочных мероприятий. А за последние 10 лет их количество выросло на треть. По числу проведенных в прошлом году ярмарочных мероприятий Удмуртия заняла 6-е место в ПФО и 33-е место по России. Почти половину всех ярмарок в минувшем году провели в Ижевске.

Директор центрального рынка Ижевска Алексей Тезиков рассказал «Ъ-Удмуртия», что с 2014-го по 2024 год количество покупателей, посещающих центральный рынок, «снизилось в разы». При этом заметного сокращения в 2024-м году относительно 2023-го на площадке не зафиксировали.

«Продажи на рынках снижаются в первую очередь за счет вещевого ассортимента. Пункты выдачи маркетплейсов почти в каждом дворе, в каждом доме. Сегодня даже такие товары, как зубная щетка, покупатели нередко заказывают через интернет. А ее стоимость около 100 руб. Раньше бы такое и в голову никому не пришло»,— уточнил господин Тезиков.

По его словам, ситуация на продуктовых рынках «заметно лучше». По мнению господина Тезикова, покупатели выбирают такой формат торговли, поскольку качество, ассортимент и свежесть мяса, овощей и фруктов на площадке заметно выше, чем у аналогичной продукции в супермаркетах.

«Сейчас на рынки ходят те, кому такой формат просто нравится. Современная торговля, будем честны, "бездушная": ты не видишь живого продавца, приходя в супермаркет. А на рынке у каждого товара свой покупатель, многие точки работают годами, кто-то свыше 30 лет. Некоторые покупатели приходят к нам не просто за товаром, а к своему продавцу. Кому-то важно даже просто поговорить, обсудить новости. А при многолетнем взаимодействии складываются, можно сказать, почти семейные отношения»,— добавил директор центрального рынка.

Господин Тезиков отметил, что они пробовали принимать «меры рекламного характера», в том числе заказывали баннеры, но это не повлияло на число посетителей. Проведение ярмарок также не повлияло на посещаемость.

«Собрать большое число посетителей одновременно в одном месте — сложно. В основном в формате ярмарок работают объекты районного масштаба, а у нас территория почти 3 га. И объемы продаж сегодня заметно ниже. Если раньше, скажем, картошку жители покупали мешками впрок, то сегодня ехать из деревни с таким товаром просто нерентабельно. Проще передать его перекупщику, который возьмет на себя продажи маленькими партиями»,— сообщил Алексей Тезиков.

Говоря о будущем центрального рынка, его руководитель отметил, что продуктовая часть площадки «безусловно сохранится», более того, она может «обрести второе дыхание» с ростом числа крафтовых фермерских продуктов от производителей. А вещевой рынок, напротив, постепенно сойдет на нет.

Эксперты разошлись в оценках динамики ярмарок и розничных рынков региона. Так, президент Торгово-промышленной палаты Удмуртии Анатолий Ганин подтвердил рост числа ярмарочных мероприятий и связал его с «легализацией стихийных точек».

«Падение продаж мы не отмечаем. Возможно, такие показатели связаны с особенностями методологии и учета Удмуртстата. По ярмаркам мы фиксируем и рост номенклатурных единиц, и рост цен в пределах разумного, поэтому показатель должен увеличиваться»,— подчеркнул господин Ганин.

Первый вице-председатель реготделения «Опоры России» Алексей Ишамов, напротив, говорит о падении продаж на рынках и ярмарках. Эксперт связывает сокращение объемов с увеличением числа точек «серой торговли»: продавцы официально не являются частью торговой площадки, но продают свою продукцию поблизости. Он оценил объем «серого» рынка уличной торговли в 40%.

«Речь идет не о бабушках (торгующих с лотков.— "Ъ-Удмуртия"), а о приезжающих на пикапах и продающих "все что угодно". Зачастую без регистрации и сертификатов. Это не говорит о том, что продукция плохая, но я бы советовал относиться к ней с настороженностью»,— уточнил господин Ишамов.

Председатель комитета по защите предпринимательской деятельности реготделения «Деловой России» Лариса Попова считает, что падение продаж в секторе обусловлено снижением покупательской способности населения. Рост числа ярмарок она объясняет переходом на современные форматы павильонной и уличной торговли, когда ярмарка превращается в имиджевое мероприятие, способствующее дополнительному привлечению внимания покупателей.

«Ярмарки будут востребованы, поскольку они привлекают внимание не только покупателей, но и туристов, способствуют позитивному имиджу региона»,— заключила госпожа Попова.

Дмитрий Горбунов