Исторический корпус ремесленного училища в Арзамасе выставят на торги

Дом.РФ выставит на торги исторический корпус ремесленного училища в Арзамасе. Объект культурного наследия регионального значения планируется реализовать в рамках президентской программы восстановления памятников истории, сообщили в Дом.РФ.

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В лот включат здание площадью 3,3 тыс. кв.м. «Корпус №1» школы ремесленных учеников на проспекте Ленина,101, а также аренду участка 0,34 га. Стартовая цена составит 43,5 млн руб. Конкурс состоится 23 мая.

Здание в стиле эклектики построено в конце XIX века. После реставрации там может появиться гостиница или ресторан.

Владимир Зубарев