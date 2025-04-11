Бывшего топ-менеджера пермского завода приговорили к лишению свободы в Великобритании

Королевский суд Саутуарка в Лондоне признал бывшего главу Севастополя, экс-заместителя управляющего директора «ОДК-Пермские моторы» Дмитрия Овсянникова виновным в обходе санкций Великобритании. Как сообщает «Ъ», господину Овсянникову назначено наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Овсянников.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Овсянников.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Овсянников в 2010-2013 годах занимал должность замдиректора управляющего директора «ОДК-Пермские моторы». Затем он работал в центральном аппарате ОДК, в 2017-2019 годах Дмитрий Овсянников был губернатором Севастополя. После господин Овсянников работал замглавы Минпромторга РФ, но был уволен после мелкого хулиганства в аэропорту Ижевска.

В августе 2022 года экс-губернатор уехал в Турцию и оттуда подал заявление на получение британского паспорта. Документ ему был выдан в январе 2023 года, так как его отец — уроженец Великобритании, и оба брата имеют британские паспорта. 22 января 2024 года он был задержан в Великобритании по подозрению в нарушении санкционного режима Великобритании.

Подробности уголовного дела — в материале «Ъ» «Экс-губернатору Севастополя предъявили британский счет».