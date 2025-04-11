В Ростовском зоопарке умер амурский тигренок Жанета

В Ростовском зоопарке погиб амурский тигренок Жанета. Причина смерти: отказа матери от кормления, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростовский государственный зоопарк Фото: Ростовский государственный зоопарк

«Так уж вышло, но мама отказалась их кормить, и выхаживать полосатых малышей пришлось зоологам и ветеринарам»,— пояснили в зоопарке.

Согласно публикации, год назад в зоопарке родились два тигренка — Жигер и Жанета. Самец Жигер уже отпраздновал свой первый день рождения, однако самка Жанета не дожила до этой даты.

Ранее администрация зоопарка сообщала о нормальном развитии обоих животных. «Жигер и Жанета здоровы, сыты и любознательны, и растут не по дням, а по часам!»— говорилось в сообщении от 27 сентября 2024 года.

Николай Аксенов