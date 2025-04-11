На российском рынке с начала года реализовано около 5 тысяч автомобилей УАЗ

В первом квартале текущего года на российском рынке было реализовано 4,9 тыс. автомобилей УАЗ. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Продажи машин Ульяновского автомобильного завода сократились на 34% по сравнению с показателем января-марта 2024 года. За отчетный период самыми популярными остались коммерческие автомобили СГР (2148 шт.). Внедорожник УАЗ «Патриот» выбрали 1179 российских покупателей. На третьем по популярности находится УАЗ «Профи» (813 машин). Помимо этого жители России приобрели 681 автомобиль УАЗ «Пикап» и 78 «Хантеров».

Андрей Сазонов