Мемориал Борису Ельцину установят на его родине в Бутке

Начались работы по благоустройству центрального сквера в селе Бутка (Свердловская область), где планируется установить сцену, стелу павшим воинам-интернационалистам и мемориал Борису Ельцину, сообщил глава Талицкого муниципального округа Михаил Михайлов в социальной сети «ВКонтакте».

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По его словам, на площади будут уложены плитка и газон, высажены деревья, кустарники и многолетние растения, установлены скамейки, лавочки, клумбы и вазоны. Проектом предусмотрено уличное освещение.

«Пока ведутся подготовительные работы. Сдать объект планируется осенью этого года»,— отметил Михаил Михайлов.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка в семье раскулаченных крестьян. Окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности «инженер-строитель». В начале политической карьеры возглавлял отдел строительства в Свердловском обкоме КПСС. В 1976 году стал первым секретарем Свердловского обкома партии. В 1985 году был приглашен на партийную работу в Москву. 12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран первым президентом РСФСР, а в 1996 году был переизбран, набрав более 53% голосов избирателей.

В августе 1991-го во время попытки государственного переворота Борис Ельцин возглавил сопротивление «путчистам», после чего подписал указ о прекращении деятельности КПСС. Господин Ельцин ушел в отставку в 1999 году.

Полина Щуцкая