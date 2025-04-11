Сбер предоставил первую на юге России банковскую гарантию для компании из ЛНР

Ростовское отделение Сбербанка предоставило первую в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах банковскую гарантию участнику свободной экономической зоны Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации. Здесь уточнили, что гарантию получила научно-производственная компания «ЛЭМЗ-ОГМК» – один из ведущих производителей оборудования для металлургии, горнорудной и угольной промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Гарантия в размере 100 млн руб. предоставлена на 60 месяцев в пользу «Российского фонда технологического развития». Таким образом, предприятие из ЛНР получит льготное финансирование. Это позволит компании расширить объемы производства и выйти на новые рынки.

Управляющий Ростовским отделением Константин Бугрим подчеркнул, что для Сбера это первый на Юге и Северном Кавказе опыт предоставления банковской гарантии участнику свободной экономической зоны ЛНР. «Сделка стала очередным этапом развития долгосрочных партнерских отношений с крупным машиностроительным производителем, работающим в республике. Продукция предприятия востребована в России, с учетом ухода западных производителей и реализации стратегии импортозамещения», – пояснил банкир.

Напомним, банковская гарантия позволяет бизнесу подтверждать свою платежеспособность и надежность без необходимости резервировать крупные суммы. В некоторых случаях наличие гарантии дает доступ к льготным условиям финансирования или участию в проектах, требующих дополнительного обеспечения.

Владимир Андреев