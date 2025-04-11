На Ставрополье на голосование по благоустройству выдвинут 179 проектов
Жителям Ставрополья предстоит выбрать из 179 проектов общественных пространств те, которые благоустроят в 2026 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил о начале Всероссийского голосования, до старта которого осталось 10 дней, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
«Такое голосование уже стало доброй традицией для Ставрополья. Благодаря ему земляки выбирают те объекты, которые нужно благоустроить в городах и селах»,— отметил Владимир Владимиров.
За 8 лет действия программы в крае обновили более 1,5 тыс. общественных и дворовых территорий. В прошлогоднем голосовании приняли участие свыше 700 тыс. ставропольцев.
Также Владимиров сообщил, что в текущем году в крае обустроят более 60 детских площадок.