В Курганской области протестируют новую систему оплаты труда медиков

Курганская область станет одним из трех пилотных регионов РФ, где протестируют новую систему оплаты труда врачей. Ожидается, что методика позволит выровнять различия в зарплатах медиков в разных субъектах Федерации, сообщает «Ъ».

Вице-премьер России Татьяна Голикова на годовой коллегии Минтруда РФ сообщила, что правительство определило параметры реформы оплаты труда бюджетников. Уже в мае разработанную методику планируется передать для внедрения в пилотные регионы. Новый подход к оплате труда врачей будут тестировать в Курганской и Липецкой областях, а также в Якутии. Кроме того, в Удмуртии, Сахалинской и Владимирской областях пройдет апробация методики для учителей.

Пока не раскрываются подробности новой системы оплаты труда бюджетников, но известно, что доля окладов врачей в структуре всех выплат должна составлять не менее 50%.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин поручил пересмотреть подходы к оплате труда всех бюджетников, установив срок перехода на новую систему оплаты труда — 2027 год.