В Ростов снова прибудет музей на колесах «Поезд Победы»

В Ростов-на-Дону на следующей неделе прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы».

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Тематическая экспозиция сначала сделает остановку в Ростове 14 и 15 апреля, а затем отправится в Таганрог, где будет доступна для посещения 16 апреля, сообщает пресс-служба донского правительства.

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде.

В составе выставки 10 тематических вагонов. Каждый из них посвящен отдельному знаковому событию Великой Отечественной войны, инсталляция интерьера вагонов отражает суть того или иного ключевого эпизода ВОВ. Два локомотива ретропоезда передвигаются на паровой тяге.

В донскую столицу состав прибудет уже в четвертый раз.

Как сообщили в донском правительстве, вход в поезд свободный. Однако надо пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта.

Валентина Любашенко