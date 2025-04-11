NYT: из-за операций против хуситов у США может не хватить вооружений для сдерживания Китая

Американские военные опасаются, что операция вооруженных сил против хуситов может ослабить возможности США по сдерживанию Китая. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на знакомых с ситуацией сотрудников аппарата Конгресса США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

По словам собеседников газеты, масштабная операция против йеменских хуситов, начатая в марте, может вынудить США перебросить на Ближний Восток часть высокоточного оружия большой дальности, находящегося сейчас в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это сделает еще более серьезной проблему боеготовности США в АТР после того, как с началом боевых действий в Газе и активизацией нападений хуситов на суда в Красном море туда были отправлены авианосные группы ВМС США.

Продолжающаяся уже почти месяц операция против хуситов, сообщает The New York Times, оказалась куда более масштабной, чем об этом говорят официально. Только за три первые недели операции военные использовали боеприпасы на $200 млн. Общие же затраты на операцию уже превысили $1 млрд. В регион переброшены два авианосца, дополнительные боевые самолеты, включая бомбардировщики B-2, а также системы ПВО Patriot и THAAD. В начале апреля представитель Пентагона заявил, что в регион направляется из Тихого океана авианосная группа во главе с авианосцем «Карл Винсон».

По словам собеседников газеты, вопросы о боеготовности США в АТР будут «почти точно» заданы адмиралу Сэмюэлю Папаро, главе Индо-Тихоокеанского командования ВС США, когда он будет выступать перед Конгрессом на следующей неделе.

Виктор Буй