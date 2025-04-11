Администрации Пермского округа предписали вернуть в муниципальную собственность объекты ЖКХ

Пермское УФАС обязало администрацию Пермского округа вернуть в муниципальную собственность незаконно переданные в аренду объекты ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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Ранее УФАС установило, что в Пермском округе находятся объекты коммунальной инфраструктуры, которые с 2006 по 2013 годы были переданы в пользование различным организациям на правах аренды. При этом на протяжении следующих лет, вплоть до 2022 года, в ранее заключенные договоры аренды муниципального имущества включались новые объекты ЖКХ в рамках дополнительных соглашений.

Согласно действующему законодательству заключение между сторонами дополнительных соглашений с включением в ранее действующие договоры новых объектов ЖКХ квалифицируется как заключение новых договоров аренды муниципальной собственности, которым должно было предшествовать проведение торгов. Однако конкурентные процедуры не проводились, а ранее заключенные договоры аренды коммунальной инфраструктуры продлевались автоматически.