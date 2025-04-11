Песков рассказал о стремительном развитии ситуации с переговорами США и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за всеми новостями о ситуации на Украине. Однако Россия сосредоточена на событиях, которые в первую очередь затрагивают ее интересы, сказал господин Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас много развитий (событий на разных треках.— "Ъ") в течение суток происходит. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается»,— ответил он на вопрос о том, наблюдает ли Россия за продолжением диалога между Киевом и Вашингтоном по ресурсам.

Вчера украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что 11 апреля в Вашингтоне состоятся технические консультации между США и Украиной касательно соглашений по украинским недрам.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Овальный кабинет для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Стороны должны были подписать сделку о полезных ископаемых. Однако документ так и не был подписан. Встреча прошла на повышенных тонах, президент Украины вступил в словесную перепалку с господином Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Подробнее о политике США в отношении Украины читайте в материале «Ъ» «Трамп или пропал».