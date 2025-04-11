«Газпром газораспределение Ярославль» оштрафован за завышение и занижение цен

АО «Газпром газораспределение Ярославль» привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования, которое выразилось в завышении и занижении регулируемых государством цен. Об этом сообщили в министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ходе проведения внеплановой документарной проверки в отношении АО "Газпром газораспределение Ярославль" были выявлены факты неправомерного применения стандартизированных тарифных ставок при определении размера платы за подключение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, более чем по 150 договорам за 2024 год»,— сообщили в министерстве.

Общая сумма завышений составила 1,2 млн руб. Дела об административных правонарушениях, возбужденные по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования), рассмотрел первый замминистра Камо Мурсалян. АО «Газпром газораспределение Ярославль» был назначен штраф на общую сумму 2,5 млн руб. Кроме того, организация должна вернуть излишне полученные деньги заявителям.

Алла Чижова