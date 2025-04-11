Глава Крыма предложил увеличить продажу билетов на поезда до 180 дней

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил увеличить срок предварительной продажи билетов на поезда, следующие на полуостров, с 90 до 180 дней. С соответствующим обращением он выступил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в Тверской области, сообщает пресс-служба АТОР.

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Сейчас в Крым курсирует 19 пар поездов. Помимо железнодорожного сообщения, власти полуострова планируют улучшить ситуацию с автомобильным транспортом.

«Постараемся максимально приложить усилия, чтобы время ожидания на Крымском мосту было не более часа. К сожалению, в прошлом году периодически при возникновении различных сигналов были задержки, но считаем, что в этом году это все удастся минимизировать»,— заявил господин Аксенов.

По данным главы республики, зимой 2024-2025 годов Крым посетили 220 тыс. туристов, что на 20% больше предыдущего года. Бронирование на летний сезон превышает показатели 2024 года на 30%.

В летнем сезоне 2025 года на полуострове будут функционировать 1,1 тыс. средств размещения, включая 91 санаторий. Туристам станут доступны 340 оборудованных пляжей, часть которых восстанавливается после прошлогодних штормов. Министерство курортов уточнит список доступных пляжей 20 апреля.

Для разнообразия отдыха в Крыму летом пройдет более 200 различных мероприятий — фестивалей, конкурсов и других событий. Кроме того, к сезону разрабатываются несколько инклюзивных туристических маршрутов.

Анна Гречко