В Иглинском районе две школьницы отравились таблетками

Прокуратура проводит проверку по факту отравления двух девятиклассниц в селе Акбердино. По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, школьницы выпили несколько таблеток и почувствовали себя плохо. Их госпитализировали.

Как сообщал Telegram-канал «Честный репортаж» со ссылкой на свой источник, пострадавшие приняли психотропное вещество. 15-летнюю девочку нашли без сознания в школьном туалете. Позже стало известно, что ее 14-летняя подруга также употребила таблетку. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, вторая — в состоянии средней тяжести, отмечается в сообщении.

Майя Иванова