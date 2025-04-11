Бывшего директора суджанского техникума осудили за мнимое обучение слушателей

Суджанский районный суд Курской области признал бывшего директора Суджанского сельскохозяйственного техникума Евгения Харламова виновным в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно с лишением права заниматься педагогической деятельностью на один год и шесть месяцев. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Согласно материалам дела, с 16 ноября по 25 декабря 2020 года Евгений Харламов организовал мнимое обучение 251 слушателя. На основании подложных документов об успешном завершении программы обучения Министерство просвещения Российской Федерации предоставило техникуму порядка 6 млн руб.

Бывший директор вину не признал. Приговор пока не вступил в силу.

Юрий Голубь