Аксенов: все пляжи Крыма полностью очищены от мазута

Курортный сезон в Крыму состоится, незначительные выбросы мазута на него не повлияют, заявил глава республики Сергей Аксенов. В этом году в Крыму будут открыты 340 пляжей, на некоторых из них сейчас идут восстановительные работы.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены»,— сказал господин Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, береговая линия загрязнилась на протяжении 265 км. За последний месяц на побережье обнаружили более 100 погибших дельфинов. Нанесенный экосистеме ущерб оценивается в 84,9 млрд руб.

Подробнее о последствиях разлива — в материале «Спасатели начислили за мазут».

Екатерина Отрашкевич