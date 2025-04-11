ФК «Урал» поддержал возвращение пива на стадионы

Футбольный клуб «Урал» поддержал инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярева о возвращении пива на стадионы, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики ФК "Урал" на трибуне

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Болельщики ФК "Урал" на трибуне

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Президент нашего клуба Григорий Иванов не раз публично выступал за возвращение пива на футбольные стадионы, аргументируя свою позицию. Конечно, мы рады инициативе министра спорта»,— отметили в ФК «Урал».

В клубе рассказали о предложении направлять выручку от продажи пива на развитие детского футбола. «Предлагалось выручку от продажи напитков на стадионе отправить на развитие детского футбола, и мы эту инициативу поддержали. Ничего страшного если болельщики придут на стадион и выпьют один или два бокала пива. На чемпионате мира по футболу в 2018 году этот опыт был довольно успешен»,— добавили в пресс-службе клуба.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев высказался за возвращение пива на стадионы. В 2019 году депутат депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил о принятии в первом чтении законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах. Однако Минздрав его заблокировал, считая, что он принесет больше вреда, чем пользы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года. Его снимали лишь во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и Евро-2020.

Полина Щуцкая