Бастрыкину доложат о мошенничестве на фестивале в Ставропольском крае
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал отчет о проверке по факту мошенничества при организации детского танцевального конкурса в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Информация о возможных противоправных действиях получила распространение в социальных сетях. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Хорольскому В.С. доложить о ходе и результатах проводимой проверки.