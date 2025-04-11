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Бастрыкину доложат о мошенничестве на фестивале в Ставропольском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал отчет о проверке по факту мошенничества при организации детского танцевального конкурса в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Информация о возможных противоправных действиях получила распространение в социальных сетях. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Хорольскому В.С. доложить о ходе и результатах проводимой проверки.

Николай Аксенов

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