Филиппин Леруа-Болье назначена новым послом L’Oreal Paris

61-летняя актриса и продюсер Филиппин Леруа-Болье примет участие в рекламной кампании L’Oreal Paris Age Perfect Collagen Expert, стартующей в начале лета. Самой известной ее ролью стала Сильви Гато в сериале «Эмили в Париже», однако, в 1980-е она снималась у Роже Вадима и была номинирована на премию «Сезар» как самая многообещающая актриса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филиппин Леруа-Болье

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images Филиппин Леруа-Болье

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

«У меня есть проекты после того, как мы летом доснимем пятый сезон "Эмили в Париже"», — рассказывает Леруа-Болье. Актриса сыграет главную роль в бразильском фильме Карлоса Салданьи «100 дней», а на 2026 год запланирован театральный ангажемент.