Техника Ростсельмаш на нижегородских полях

В 2025 году более 6,7 млрд рублей из областного и федерального бюджетов будет направлено на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий Нижегородской области. По словам Николая Константиновича Денисова, министра сельского хозяйства и природопользования Нижегородской области, из указанной суммы 1,7 млрд рублей направят на поддержку растениеводства. В том числе средства пойдут в виде субсидий на покупку новой сельскохозяйственной техники, от которой напрямую зависит результат и экономические показатели работы агропредприятия.



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Важными факторами при выборе сельскохозяйственной техники помимо ее качества для аграриев являются оперативная работа сервисной службы и доступность запасных частей. В этом плане компания Ростсельмаш является надежным партнером не только в части поставки техники широкого спектра, закрывающей работы полного цикла в поле: от почвообработки до уборки урожая. Сервисная служба работает по строгим стандартам 24/7, помогая минимизировать потери времени и средств. Доступность оригинальных запасных частей российского производителя не только сэкономит время, но и поможет сохранить эффективность и качество работы техники. Именно поэтому на полях Нижегородской области с каждым годом трудится все больше техники российского производителя Ростсельмаш.

Алексей Васильевич Быков, председатель СПК «Чернухинский» в Краснооктябрьском районе, сделал ставку на технику Ростсельмаш. Предприятие эффективно трудится более 29 лет. Выращивают ячмень, пшеницу, овес, горох и сою на 2, 5 тыс. га. Хозяйство содержит 650 голов КРС, включая 338 коров дойного стада. На сенаж сеют различные травы, в том числе вику и кукурузу. «Для нашего предприятия 2021 и 2022 годы выдались успешными.

Мы смогли закупить новую технику, в том числе трактор Ростсельмаш 2000-й серии. Машина хорошая, помогает на всех этапах работы в поле.

Также в техническом парке предприятия успешно работают комбайны ACROS 595. В 2023 году урожайность превысила 40 ц/га. Прошлый год выдался засушливым, поэтому показатели чуть ниже. Сервисная служба Ростсельмаш работает хорошо», — рассказал Алексей Васильевич.

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В одном из передовых предприятий области, ООО «Никитино», также работают на технике Ростсельмаш. По словам главного механика предприятия Андрея Михайловича Перминова, техника радует эффективной работой и не доставляет проблем, в отличие от машин других производителей. Механизатор Александр Васильевич Александров с удовольствием рассказывает о тракторе Ростсельмаш 2000-й серии: «Идет идеально. Не посадишь век. Где хочешь, вылезет. Объемы топливных баков хороши: 927 литров в совокупности. Легко хватает на день работы, а то и два. В зависимости от вида работ». Действительно, машине, имеющей под капотом 430 л.с., по плечу любая задача. Трактор агрегатируется с большинством прицепных орудий. Особенно хорошо себя показывает на спаренных колесах, которые минимизируют давление на почву и усиливают тяговые свойства машины. Вместе с цифровыми опциями РСМ Агротроник Пилот 1.0 за счет снижения перекрытий и увеличения эффективности работы в условиях плохой видимости и в темное время суток, суточная выработка на тракторе увеличивается до 20%. Таким образом, трактор Ростсельмаш бесспорно надежный помощник в сельском хозяйстве, на которого можно положиться.

Компания Ростсельмаш имеет за плечами большой путь развития техники и цифровых технологий, которые помогают эффективно и легко справляться с новыми задачами и вызовами агробизнеса.

ООО «Русмашсервис»