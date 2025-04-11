Мэрия теряет связь с землей

Окружной арбитражный суд рассмотрит спор между администраций Сочи и ПАО «Ростелеком» из-за земельного участка. Ранее нижестоящая инстанция удовлетворила иск оператора связи, признав незаконным решение мэрии об отказе предоставить землю компании в аренду без торгов. В качестве основания для отказа власти курорта сослались на то, что участок расположен в охранной зоне, однако суд счел этот довод необоснованным. По мнению юристов, кассационная инстанция оставит ранее принятые судами решения в силе.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит жалобу департамента имущественных отношений города Сочи в рамках спора с ПАО «Ростелеком» из-за земельного участка, расположенного в Лазаревском районе курорта. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил жалобу компании и признал незаконным решение администрации отказать ПАО в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов. Пятнадцатый апелляционный суд оставил это решение в силе.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, спорный участок принадлежал правопредшественнику ПАО «Ростелеком» — компании ЮТК. На земельном участке площадью 725 кв. м расположены нежилые здания, принадлежащие компании на праве собственности.

Суд первой инстанции отклонил доводы администрации Сочи о том, что спорный земельный участок расположен в первой зоне округа горно-санитарной охраны курорта, и акцентировал внимание на том, что объекты недвижимости были построены на земельном участке задолго до вступления в силу закона об особо охраняемых природных территориях (в 1970-х годах).

«Действующим законодательством предусмотрено, что договор аренды без проведения торгов заключается с собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в публичной собственности. Указанная норма является частным проявлением принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов»,— говорится в решении суда.

Необоснованность довода администрации Сочи подтвердил и суд апелляционной инстанции. Судебная инстанция указала, что по смыслу земельного законодательства ограничение в обороте земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении его в аренду, учитывая вид использования земельного участка. Соблюдение режима зон округа горно-санитарной охраны курорта является возможным при использовании участка под размещение объектов связи.

Юрист АБ «Ольга Ренова и партнеры» Владислав Росляков говорит, что решение департамента имущественных отношений администрации Сочи об отказе в предоставлении ПАО «Ростелеком» земельного участка в аренду без проведения торгов признано судом незаконным вполне закономерно. «Такой отказ не был основан на положениях действующего законодательства. Ведь мэрия не оспаривала тот факт, что нежилые здания, расположенные на спорном земельном участке, принадлежат на праве собственности ПАО “Ростелеком”. А это по смыслу законодательства является прямым основанием для заключения договора аренды без проведения торгов»,— говорит юрист.

По его мнению, для того чтобы администрации Сочи получить положительный результат в кассационной инстанции, необходимо обосновать невозможность соблюдения режима зон округа горно-санитарной охраны курорта при использовании земельного участка ПАО «Ростелеком». Однако, считает Владислав Росляков, даже такой довод будет спорным. Поэтому шансы администрации Сочи на успешное кассационное обжалование решения суда, по мнению юриста, весьма призрачны.

Елена Турбина