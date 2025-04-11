В пермском баре Gastro.Li выявлены нарушения трудового законодательства

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае обнаружила нарушения в работе бара Gastro.Li (ООО «Бегемот»). Проверка прошла при участии прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Установлено, что в заведении на ул. Газеты «Звезда», 12, трудовые отношения оформлялись ненадлежащим образом. Часть сотрудников работала по гражданско-правовым договорам вместо трудовых, что позволило работодателю избегать положенных выплат. В частности, работникам не начислялся уральский коэффициент, а при увольнении им не выплачивалась компенсация за неиспользованный отпуск.

ООО «Бегемот» привлечено к административной ответственности по ч. 1, 4, 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, из-за подмены трудовых договоров гражданско-правовыми компания внесена в реестр нелегальной занятости», — сообщила замруководителя ГИТ Ирина Зройчикова.

Согласно Rusprofile, ООО «Бегемот» действует в Перми с 2013 года. Ведет деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием. Учредителем организации выступает пермская предпринимательница Нина Канайкина. В 2024 году компания показала убыток в размере 304 тыс. руб. Выручка организации составила 17 млн руб.