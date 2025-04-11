На Ставрополье задержан субподрядчик за хищение 101 млн рублей

В Кисловодске задержан руководитель субподрядной организации по подозрению в мошенничестве при реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка. По версии правоохранителей, ущерб бюджету Ставропольского края составил более 101 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

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Следствие установило, что в 2020 году между двумя строительными компаниями был заключен договор субподряда на работы по реконструкции гидросооружений. Заказчиком выступило Управление городского хозяйства администрации Кисловодска.

В ходе расследования зафиксирована замена декоративной гальки на более дешевую песчано-гравийную смесь. Кроме того, стоимость использованных гидроизоляционных материалов была искусственно завышена почти вдвое через внесение изменений в проектно-сметную документацию.

Руководитель субподрядной организации вместе с неустановленными лицами внес заведомо ложные сведения в акты выполненных работ и предоставил их заказчику.

Уголовное дело возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Николай Аксенов