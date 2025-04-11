Власти Забайкалья выступили против исключения дзеренов из Красной книги РФ

Комиссия при правительстве Забайкальского края по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных проголосовала против исключения антилоп-дзеренов из Красной книги РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, это единственный субъект РФ, на территории которого можно встретить дзеренов. По оценкам летнего учета 2024 года, общая численность вида в Монголии и России составляет около 2,1 млн особей, но на Забайкалье приходится лишь 14–16 тыс. особей. Кроме того, согласно исследованиям, степень воздействия дзеренов на травяной покров в степях «значительно ниже степени воздействия выпасов сельскохозяйственных животных». А итоги проведенного в прошлом году исследования с отбором проб биоматериала на наличие вируса ящура и чумы дзеренов показывают отрицательный результат. Члены комиссии также рекомендовали местным сельхозпроизводителям «в качестве превентивных мер возводить ограждения своих угодий».

В состав комиссии входят представители краевого Россельхознадзора, Росприроднадзора, минприроды края, ученые, руководители нацпарков и заповедников.

Общественная дискуссия о необходимости пересмотреть охраняемый статус дзеренов возникла в Забайкалье в феврале, после того как в социальные сети попало видео наезда поезда на стадо антилоп, бегущих вдоль путей. После этого инцидента региональная прокуратура предложила руководству Забайкальской железной дороги АО РЖД ограничить скоростной режим «на участках путей, пересекающих миграционные тропы дзеренов».

Влад Никифоров, Иркутск