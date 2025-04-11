Из жизни больших брендов

Graff, Butterfly

Бабочка Graff — узнаваемый ювелирный символ, сложенный попарно из бриллиантов огранок «груша» и «маркиз». Он появился на свет ровно полвека назад в виде подвески, затем последовала серия брошей и наконец, линейка часов с драгоценным крылатым декором. В этом году лондонский диамантер отмечает 50-летие Butterfly выпуском изделий ранга high Jewellery. Среди них чокер в виде жесткого обруча, покрытый паве из 57 каратов изумрудов. На этом искрящемся зеленом лугу приземлилась стайка крошечных бриллиантовых бабочек. Центром притяжения для них стал 5-каратный бесцветный бриллиант изумрудной огранки. Другое колье составлено из более крупных бабочек с бриллиантовыми крыльями, вырастающими из рубиновых капель. Еще одной уникальной драгоценностью стала пара белоснежных серег Butterfly, составленных из разнокалиберных бриллиантов круглой, овальной и грушевидной огранок.

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Boucheron, Serpent Boheme Vintage

«Богемная змея» Boucheron родилась в недрах ювелирного ателье на Вандомской площади в далеком 1968 году. Но идеей и вдохновением для капсульной коллекции Serpent Boheme Vintage 2025 года креативный директор Клер Шуан выбрала объемную подвеску 1974 года. Из змеиного в ней была только фактурная поверхность золотых элементов, которые обрамляли крупные кабошоны кораллов и бусины оникса. Вся композиция выглядела как богемный цветок. В новой интерпретации дизайнер подчеркнула размер XXL, сохранила чешуйчатую фактуру золотой змеиной шкуры, а цветные камни заменила на бриллиантовое паве, которому придала форму змеиной головы. В серии выпущено скульптурных 15 предметов из белого и желтого золота, в том числе пара серег, кольца на один и два пальца, подвеска на длинной цепи и золотой браслет-кафф с тем же цветочным мотивом. Рекламную съемку стилизовали в духе 1970-х.

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Франческа Амфитеатроф покинула Louis Vuitton

«После семи лет успешного сотрудничества в области создания ювелирных украшений и произведений высокого ювелирного искусства Louis Vuitton и Франческа Амфитеатроф приняли обоюдное решение расстаться», — говорится в официальном релизе французского дома. В Louis Vuitton признают, что Амфитеатроф сумела привнести актуальный стиль в ювелирные линии бренда и упрочила его позиции среди коллег по цеху high jewellery — вспомним ее последнюю, беспрецедентную по объему, высокоювелирную коллекцию из 220 уникальных предметов. В ближайшее время дом планирует создавать коллекции силами внутренней дизайнерской команды. Что же касается Франчески Амфитеатроф, то бывший креативный директор Tiffany & Co. (2014-2018) и Louis Vuitton (2018-2025) пока не сообщала о своих планах. Известно, однако, что с 2023 года она взяла на себя художественное руководство старинным ювелирным домом Casa Codognato — семейная компания была основана в Венеции в 1866 году. Это случилось после смерти Аттилио Кодоньято, представителя четвертого поколения ювелирной фамилии.

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Фото: East News Франческа Амфитеатроф

Фото: East News

Нина Спиридонова