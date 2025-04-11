Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем вдохновлялись создатели хронометров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ferdinandberthoud.ch Фото: ferdinandberthoud.ch

С 2015 года по инициативе Карла-Фридриха Шойфеле, которого многие знают по Chopard, компания Chronometrie Ferdinand Berthoud в швейцарском Валь-де-Траверсе занимается возрождением искусства одного из величайших творцов в часовом деле Фердинанда Берту. Родившийся в 1727-м и проживший 80 лет французский изобретатель получил звание часового мастера в 1753-м и был часовщиком короля и морского флота.

Руководствуясь тем же стремлением к точности, что и Берту, Chronometrie Ferdinand Berthoud отмечает свое десятилетие лимитированной серией хронометров FB 3SPC. Впервые часы в рамках этой коллекции выполнены в платине. Как утверждают создатели, лимитка — не только дань прошлому, но и «попытка перевода на современный язык часового дела стремления Берту к совершенству и точности». Сам Chronometre FB3 SPC был впервые представлен в 2022 году. Это полноценный хронометр, сертифицированный COSC, но ключевая его особенность заключается в регуляторе часов.

С их левой стороны видна цилиндрическая спираль, трехмерная концентрическая балансовая пружина, которая обеспечивает повышенную точность и имеет важное историческое значение для бренда Ferdinand Berthoud. Она непосредственно вдохновлена карманными часами, созданными Луи Берту (племянником Фердинанда) в конце XVIII века с десятичной индикацией времени и уникальной цилиндрической спиралью.

Анна Минакова