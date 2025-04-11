Dasko собирается построить склад под Уфой за 1,5 млрд рублей

Владелец и основатель сети заведений общепита Dasko Group (ООО «Даско Групп») Александр Антонов представил главе Башкирии Радию Хабирову проект складского комплекса класса «А» в Уфимском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Проект реализует ООО «Строй монтаж Д» (принадлежит тому же господину Антонову).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец группы компаний "Даско" Александр Антонов

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ Владелец группы компаний "Даско" Александр Антонов

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

В здании площадью 20 тыс. кв. м разместятся логистический комплекс, фирменный магазин и заведения общепита общей стоимостью более 1,5 млрд руб. По данным пресс-службы главы региона, под проект уже подобран участок (в каком населенном пункте, не говорится). Сроки реализации не называются.

Dasko Group основана в 1991 году, в нее входят заведения в Уфе («Оджахури», «Черное море», «У озера», «Люблю харчо!», Jagger bar, «Тутто бене», «Лебединое озеро» и другие), рестораны True Cost в Москве и Сингапуре.

Идэль Гумеров