Александр Побегалов покинул пост главного тренера «Шинника»

Главный тренер футбольного клуба «Шинник» Александр Побегалов покидает свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК "Шинник" Фото: ФК "Шинник"

Александр Побегалов — легенда ярославского футбола. Он провел большую часть своей карьеры в «Шиннике», пройдя путь от детского тренера до главного тренера основной команды. За 13 лет работы Побегалов помог клубу провести наибольшее количество сезонов и матчей, последние годы работая спортивным координатором. В декабре 2024 года он вновь стал главным тренером, после ухода Дмитрия Черышева.

«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев. К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность как главный тренер»,— публикует клуб комментарий Александра Побегалова.

Господин Побегалов сообщил, что вернется к работе спортивного координатора клуба, а его пост займет Артем Булойчик, который «прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс». С новым главным тренером заключен новый контракт по схеме полгода плюс еще год.

Алла Чижова