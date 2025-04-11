Гендиректора балахнинской компании арестовали из-за нелегальных мигрантов

Генеральный директор балахнинского ООО «Хлеб» Александр Мыльников арестован по обвинению в организации незаконного пребывания в России мигрантов (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщили в Балахнинском городском суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что в сентябре 2024 года фигурант без разрешения поселил иностранцев на территории компании на улице Энгельса в Балахне, где они работали, питались и жили. Мигранты не состояли на учете и не имели права работать в России. Александр Мельников арестован до 1 июня 2025 года.

Накануне по подозрению в организации незаконной миграции задержали богородского депутата и учредителя компании «Агрокормсервис-НН» Станислава Караганского.

Владимир Зубарев