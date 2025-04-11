Бойцы спецподразделений Росгвардии в Лаишевском районе Татарстана отработали навыки беспарашютного десантирования с вертолета. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецназ Росгвардии в Татарстане отработал десантирование с вертолета

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан. Спецназ Росгвардии в Татарстане отработал десантирование с вертолета

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Во время тренировки были отработаны учебные элементы: десантирование по канату, спуск по веревке и беспосадочная эвакуация личного состава. Десантирование осуществлялось с борта вертолета, который зависал в воздухе на разной высоте. Также участниками была отработана высадка по канату с высоты 15 м, используя только силу рук, и спуск по веревке с помощью альпинистского снаряжения с высоты 30 м.

Перед каждым спуском участники самостоятельно готовили веревку, укладывая ее особым способом. Эвакуация проводилась с использованием карабинов, которыми бойцы крепились к тросу, выпущенному через люк в днище вертолета. За раз перевозили до шести человек. Вертолет поднимался на высоту 100–120 м и летал кругами вокруг аэродрома около четырех минут.

Артём Дергунов