На создание двух корпусов в лагере под Дзержинском выделили 108 млн рублей

Муниципальное учреждение допобразования «СШОР "Город Спорта"» 10 апреля объявило электронный аукцион на монтаж жилых корпусов в детском спортивном лагере «Город Спорта» под Дзержинском Нижегородской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 108 млн руб. Планируется смонтировать два одноэтажных корпуса площадью около 621 кв.м и рассчитанных на 48-50 человек каждый. Итоги аукциона подведут 30 апреля 2025 года. Работы по монтажу корпусов необходимо завершить в течение 70 дней после заключения контракта.

Анастасия Титова