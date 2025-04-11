The Times: Британия сыграла ключевую роль в контрнаступлении ВСУ в 2023 году

Лондонская The Times, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны Великобритании, сообщила о том, что британские военные сыграли ключевую роль в контрнаступлении ВСУ в 2023 году. Кроме предоставления разведданных и помощи в планировании операций, утверждает газета, британские военачальники фактически спасли и саму операцию, и отношения между США и Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anatolii Stepanov / Reuters Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

По данным источников The Times, контрнаступление оказалось под угрозой после того, как Киев и Вашингтон рассорились из-за несогласия по тактическим деталям операции. «Отношения украинцев и американцев достигли дна»,— цитирует газета своего источника. Американцы не понимали действий украинцев, а те, в свою очередь, были возмущены оказывавшимся на них давлением со стороны американцев.

Для спасения ситуации глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин отправился в Киев и взял на себя роль фактического посредника между ВСУ и США. Одновременно в Киев отправился еще один высокопоставленный британский военный — генерал-лейтенант Роли Уокер, который занимался «очаровыванием» украинцев и продвижением британских и американских планов наступления. Британская дипломатия сработала. Глава ВСУ Валерий Залужный и генерал Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием ВС США, встретились на польско-украинской границе и согласовали окончательные планы наступления и дальнейшие действия украинцев.

Виктор Буй