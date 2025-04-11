Глава Саратова потребовал начать запуск фонтанов в городе до конца апреля

Глава Саратова Михаил Исаев потребовал от комитета ЖКХ и благоустройства завершить расконсервацию и подготовительные работы в городе по запуску фонтанов до конца апреля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Исаев указал на необходимость организации постоянного обслуживания указанных объектов на предстоящее лето. По его словам, нужно определить штат работников, которые в бесперебойном режиме будут задействованы в очистке фонтанов и поддержании их в надлежащем состоянии.

Глава Саратова отметил: в этом году предстоит получить экспертизы по фонтанам в Липках и на Ильинской площади. Он поручил выполнить работы по ним в обозначенные сроки.

Павел Фролов